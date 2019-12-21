العين الإماراتي يعفي مدربه الكرواتي ليكو من منصبه

أعلن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي يوم السبت، إعفاء الكرواتي، إيفان ليكو، مدرب الفريق والجهاز الفني المعاون له، من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة.

وذكر بيان العين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإدارة قررت تكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق مؤقتاً وذلك إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن اتخاذ القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الفترة الماضية.

وخسر العين أمام الظفرة 1 - 2 في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، ليحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق ست نقاط بعيدًا عن المتصدر الشارقة.