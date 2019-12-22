الصربي يوفانوفيتش مدرباً جديداً لمنتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الأحد عن تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي قيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة خلفا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

ويستعد المنتخب الإماراتي لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهر مارس المقبل حين يواجه ماليزيا بالإمارات يوم 26 مارس، ومنتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 31 من الشهر ذاته، فيما يواجه تايلند وفيتنام على أرضه يومي 4 و9 يونيو المقبل.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي قامت بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين للإشراف على مهام تدريب المنتخب، إذ وقع الاختيار على ايفان يوفانوفيتش نظرا لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية.