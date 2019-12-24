منع مرتضى منصور من أي نشاط رياضي 3 مباريات

قضت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي لثلاث مباريات وتغريمه ماليا لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، كما قررت اللجنة تغريم منصور 100 ألف جنيه عن الواقعة ذاتها.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع ضيفه سموحة يوم الجمعة الماضي ليواصل نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز. ورفع الزمالك، الذي أهدر عشر نقاط في ثماني مباريات، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع وهو نفس رصيد سموحة صاحب المركز الخامس الذي لعب تسع مباريات.

كما وجهت لجنة الانضباط توبيخا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حامل اللقب ومتصدر الدوري الممتاز بسبب انتقاده للتحكيم وحذرته من تكرار الأمر مستقبلا.

وتم إيقاف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه "لتصريحاته المسيئة لطاقم الحكام الذي أدار مباراته أمام أسوان" في 15 ديسمبر.