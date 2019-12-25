"كهربا" يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولى

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء تعرض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، للإصابة خلال مران الفريق يوم الأربعاء، الذي شهد أيضا مشاركة الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا".



وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أن أزارو تعرض لكدمة قوية في القدم إثر التحام قوي مع زميله محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب.

وخرج أزارو من المران، حيث خضع لفحص طبي، لكنه عاد بعدها لاستكمال المران.



وانتظم المدافع ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، وتتمثل في إجهاد في العضلة الضامة.

كما شارك في المران صفقة الأهلي الجديدة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد انتهاء برنامج التأهيل البدني الذي خضع له بشكل منفرد على مدار الأيام الماضية.



ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل على ملعب استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.