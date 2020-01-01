إقامة نهائي كأس رئيس الإمارات في مارس المقبل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقامة الدور قبل النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة في العاشر من مارس المقبل، معلنة أن الموعد المقترح للنهائي أحد يومي 18 و19 مارس.

وينتظر أن تقام مباريات دور الثمانية يومي 21 و22 فبراير المقبل، وتترقب الأندية المتأهلة سحب قرعة هذا الدور.

وصعد لدور الثمانية، العين وبني ياس والشارقة وشباب الأهلي والظفرة والوصل والجزيرة واتحاد كلباء.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية صباح يوم الأربعاء، أن لجنة المسابقات رفعت تصورا يقضي بسحب قرعة دور الثمانية في يوم 27 يناير الجاري، بانتظار موافقة اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.