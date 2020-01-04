البرتغالي بيدرو إيمانويل يتولى تدريب العين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني السابق بعقد يمتد لموسم ونصف وذلك خلفاً للكرواتي إيفان ليكو الذي أقيل من منصبه.

وعرفت المنطقة الخليجية إيمانويل (44 عاماً) عندما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019 والذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثاً في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب للموسم الماضي.

وتولى بيدرو إيمانويل تدريب ألميريا الإسباني بداية الموسم الحالي قبل أن تتم إقالته من منصبه وتعيين لاعب ريال مدريد الإسباني السابق غوتي مدرباً للفريق.