الهلال السوداني يعلن "هروب" مدربه.. ويتهم الأهلي المصري

أعلن نادي الهلال السوداني، يوم الأحد، عن هروب المصري حمادة صدقي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ليلاً عقب مباراة الهلال أمام النجم الساحلي، يوم السبت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر النادي السوداني بيانا صحافيا نشره عبر حسابه الرسمي في "فيس بوك"، قال خلاله: تلقى أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى مصر دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب.

وأضاف البيان: أوضحت العلاقات العامة بنادي الهلال أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناء على توجيه من محمود جبارة السادة مدير الكرة، وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء محمود جبارة السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال.

وواصل الهلال: كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكرت في تقرير لها، يوم الأحد، من مصدر داخل نادي سموحة المصري أن مجلس إدارة النادي السكندري قرر تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لحسام حسن، الذى اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.