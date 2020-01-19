المنتخب الكوري يقصي الأردن في الوقت القاتل

المصدر: بانكوك - د ب أ

بهدف في الوقت الضائع، حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعده في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020).

وانتزع المنتخب الكوري تأشيرة التأهل للمربع الذهبي بفوز صعب ومتأخر 2 - 1 على نظيره الأردني اليوم الأحد في دور الثمانية للبطولة.

وضرب المنتخب الكوري بهذا الفوز موعدا مع نظيره الأسترالي في المربع الذهبي للبطولة بعدما تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره السوري 1- صفر في مباراة أخرى بدور الثمانية.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله تشو جيو سونج في الدقيقة 15.

ورد المنتخب الأردني في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله البديل يزن عبد الله النعيمات في الدقيقة 75.

وبدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ولكن البديل لي دونج كيونج سجل هدف الفوز القاتل للمنتخب الكوري من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الحالية إلى أولمبياد طوكيو ما يعني أن الفائز في المباراة بين المنتخبين الأسترالي والكوري بالمربع الذهبي سيضمن التأهل للأولمبياد فيما سيحصل الخاسر على فرص إضافية من خلال مباراة تحديد المركز الثالث.