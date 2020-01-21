الكونغولي موبوكو ينضم إلى صفوف الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميا اليوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب الكونغولي بول-خوسيه موبوكو، الذي سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم واحد ونصف الموسم، قادما من ستاندر ليغ البلجيكي.

وذكر الوحدة في بيان نشره اليوم الثلاثاء :تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الكونغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي. وتتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب.

وكان لاعب خط الوسط موبوكو قد انضم إلى ستاندر ليغ في 2017 قادما من كييفو الإيطالي، وسبق له اللعب أيضا لفريقي كالياري الإيطالي وباناثينايكوس اليوناني.

ويحتل الوحدة حاليا المركز الثامن بدوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 17 نقطة حصدها خلال 12 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم.