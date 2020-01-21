قرعة متوازنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي جرت يوم الثلاثاء في القاهرة عن قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في الوقت الذي وقع فيه منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الجزائر بطل إفريقيا وبوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية والمجموعة الثالثة منتخبات نيجيريا وكيب فيردي وإفريقيا الوسطى وليبيريا والمجموعة الرابعة منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي.

وشملت المجموعة الخامسة منتخبات مالي وأوغندا وكينيا ورواندا والمجموعة السادسة منتخبات مصر والغابون وليبيا وأنغولا والمجموعة السابعة منتخبات غانا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وإثيوبيا والمجموعة الثامنة منتخبات السنغال والكونغو وناميبيا وتوغو.

كما ضمت المجموعة التاسعة منتخبات المغرب وغينيا وغينيا بيساو والسودان والمجموعة العاشرة ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وبنين ومدغشقر وتنزانيا.