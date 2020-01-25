تعادل زيسكو مع أول أغسطس يهدي الزمالك بطاقة العبور لربع النهائي الإفريقي

تأهل فريق الزمالك المصري إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع أول أغسطس الأنغولي يوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وتقدم زيسكو بهدف سجله وينستون كالينجو في الدقيقة 50 وتعادل أول أغسطس عن طريق أري بابيل في الدقيقة 69. ورفع زيسكو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث مناصفة مع أول أغسطس الأنجولي، وبفارق أربع نقاط خلف الزمالك صاحب المركز الثاني.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك رسميا إلى دور الثمانية قبل خوض مباراته في الجولة الأخيرة ليلحق بصن داونز الجنوب أفريقي الذي كان ضمن تأهله من هذه المجموعة.