فايلر واثق من تأهل الأهلي المصري إلى دور الثمانية

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، ثقته في لاعبيه وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث في مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد.

وأبدى المدرب السويسري تفاؤلا إزاء قدرة فريقه على الوصول إلى النقطة العاشرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم الاقتراب أكثر من التأهل لدور الثمانية من البطولة القارية.

وقال فايلر في تصريحات صحافية، يوم الأحد، أن المنافسات الإفريقية صعبة مقارنة بالدوري المحلي لأن مسابقة دوري الأبطال الإفريقي تضم مجموعة من الأندية هي الأقوى على مستوى القارة السمراء.

وأضاف: نعم الدوري المحلي يضم أندية قوية ولكن مستوى المنافسة أقل من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن هناك ظروفا أخرى تزيد من صعوبة المهمة الإفريقية منها السفر لساعات طويلة والتنقل بين الدول، فضلا عن الظروف المناخية والرطوبة وغيرها، مما يبرهن على أن الظروف مختلفة تماما بين المنافسات المحلية والإفريقية، ومن ثم يحدث أحيانا تباين في المستوى ما بين الأداء في الدوري وبطولة إفريقيا.