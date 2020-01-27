راشد النعيمي يترشح لرئاسة الاتحاد الإماراتي ويقترب من "التزكية"

تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الأحد، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد، وذلك عبر الانتخابات المقررة في 12 مارس المقبل للدورة الانتخابية 2020 - 2024، ممثلا عن نادي عجمان.

وجاء ترشح النعيمي في اليوم قبل الأخير من المهلة التي حددتها لجنة الانتخابات للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة الاتحاد، حيث من المقرر أن يغلق يوم الاثنين الباب بشكل رسمي ويتوقع أن يفوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتزكية.

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن لجنة الانتخابات ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة برئاسة سالم بن بهيان العامري، لبحث أوراق ترشح الشيخ راشد بن حميد وفق اللوائح ثم اعتماد طلب الترشيح.