الهلال السوداني يحتج على حكم لقاء الأهلي المصري

اعترض نادي الهلال السوداني على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين الحكم المغربي رضوان جيد لمباراة فريقه أمام الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن "كاف" قرر اسبتعاد الحكم الغامبي بكاري غاساما من إدارة اللقاء، وكلف المغربي رضوان جيد بالمواجهة الحاسمة.

وقال النادي السوداني في بيان صحافي، يوم الاثنين: يبدي مجلس إدارة الهلال امتعاضه الشديد إزاء التجاهل الذي أظهره الاتحاد الإفريقي بشأن تعيين الحكم المغربي رضوان جيد للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية.

وأضاف البيان: يبدي نادي الهلال أسفه لهذا الإصرار غير المبرر، على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بالهلال، ويؤكد مجلس الإدارة بأنه قد رفع احتجاجا للاتحاد الإفريقي بسبب قرار إسناد المباراة لهذا الحكم، مطالباً بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الأهلي المصري.