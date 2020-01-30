الأهلي المصري يستبعد رمضان صبحي من مواجهة الهلال

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق المتوجهة إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي لعدم جاهزيته، حيث سيذهب الأهلي إلى المباراة بقائمة تضم 21 لاعبا وهم: شريف إكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر ابراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وحسام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانغ ووليد سليمان وجونيور أغاي وأليو بادجي ومروان محسن.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـتسع نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.