الزمالك يختتم دور المجموعات في "الأبطال" بالتعادل في أنغولا

اختتم الزمالك المصري دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالتعادل السلبي خارج أرضه مع بريميرو أوغوستو الأنغولي بينما حقق مازيمبي من الكونغو الديمقراطية الفوز 3-1 على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في ختام مباريات المجموعة الأولى يوم السبت.

ورفع مازيمبي رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة مقابل تسع نقاط للزمالك بعدما ضمن الفريقان التأهل لدور الثمانية. وبات رصيد بريميرو أوغوستو أربع نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق نقطة واحدة عن زيسكو.

وسجل جاكسون موليكا ثنائية بواقع هدف في كل شوط وبينهما سجل تشيكو أوشيندي الهدف الثاني لمازيمبي بينما جاء هدف زيسكو الوحيد عبر ويلسون كالينغو في الدقيقة 34.