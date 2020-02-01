تغريم الشرطة العراقي 100 ألف دولار

فرض الاتحاد العربي لكرة القدم سلسلة من العقوبات والغرامات المالية على نادي الشرطة العراقي وعدد من المسؤولين فيه على خلفية أحداث بعد مباراة فريقه مع الشباب السعودي في إياب ربع نهائي بطولة الأندية العربية.

وطالت العقوبات رئيس النادي عبد الوهاب الطائي بحرمانه من مرافقة فريقه ثلاث مباريات وتغريمه 12 ألف دولار لقيامه بشتم حكام المباراة حسب الإشعار الذي تلقته إدارة النادي من الاتحاد العربي.

وشملت العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي، عضو إدارة النادي عدي الربيعي بتغريمه 12 ألف دولار وحرمانه من مرافقة الفريق ثلاث مباريات أيضا.

كما حمَّل الاتحاد العربي - حسب إشعاره إلى إدارة الشرطة - رئيس النادي مسؤولية التطاول على حكام المباراة واستخدامه عبارات عنصرية مما أوقع على النادي عقوبة مالية قدرها 100 ألف دولار.

وكان الشرطة خسر إياب ربع نهائي بطولة الأندية العربية أمام الشباب صفر-1 على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان في 20 يناير وقبلها سقط الفريق العراقي بسداسية نظيفة أمام مضيفه الشباب في الرياض.

ولم ينج لاعب الفريق محمد كرار من هذه العقوبات إذ تم تغريمه 5 آلاف دولار وإيقافه مباراتين. واعتبر الاتحاد العربي الغرامة المالية قابلة للاستئناف.

وفي أول تعليق لإدارة النادي على قرارات الاتحاد العربي ذكر عضو إدارة النادي تحسين الياسري لوكالة فرانس برس "قرارات طاقم التحكيم في تلك المباراة أثارت غضب الوفد المرافق للفريق، صحيح كان استياؤنا واضحا بعد المباراة لكن لم نتحدث بعبارات عنصرية، العقوبات المالية بإمكان الاتحاد العربي استقطاعها من المنحة المخصصة للنادي نظير مشاركته".

على صعيد آخر كشف الياسري أن "إدارة النادي طلبت يوم الجمعة من الاتحاد الآسيوي الموافقة على نقل مباريات فريق كرة القدم في مسابقة دوري أبطال آسيا إلى ملعب فرانسوا حريري في أربيل بعد أقل من 48 ساعة على موافقة الاتحاد القاري على اقامة تلك المباريات في ملعب كربلاء الدولي حسب رغبة النادي".

وأوضح الياسري دون أن يخوض في أية تفاصيل وراء هذا التغيير المفاجئ "بعض الفرق علمنا بأنها غير راغبة بخوض مبارياتها في استاد كربلاء الدولي فاخترنا ملعب فرانسوا حريري ونأمل الموافقة".

وكانت إدارة النادي أعلنت في وقت سابق عن موافقة الاتحاد الآسيوي على إقامة مباريات فريق الشرطة في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا في استاد كربلاء الدولي قبل أن تتراجع وتطلب نقل مبارياتها إلى أربيل.

يذكر أن الاتحاد العربي نقل في وقت سابق مباراة الشرطة مع نواذيبو الموريتاني في إياب ثمن نهائي البطولة العربية من ملعب كربلاء إلى خارج العراق وكذلك المباراة مع الشباب في إياب ربع النهائي، بسبب الأحداث الأمنية في البلاد.

ويخوض الشرطة مبارياته في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب استقلال طهران الإيراني والوحدة الإماراتي والأهلي السعودي وينتظر أن يبدأ مشواره بملاقاة الفريق الإيراني في العاشر من فبراير.