"كاف" يحرم الهلال السوداني من جمهوره

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، حرمان الهلال السوداني من جماهيره في أربع مباريات مقبلة في مسابقات الأندية بسبب اجتياح جماهيره للملعب خلال مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا في أم درمان يوم السبت الماضي.

وتوقفت المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1 ما يعني تأهل الأهلي إلى دور الثمانية بصحبة النجم الساحلي التونسي، في الشوط الثاني مرتين لمدة زادت عن عشر دقائق بسبب إلقاء الجماهير بعض المقذوفات على الملعب.

كما اقتحم أكثر من مشجع أرضية الملعب ما دفع قوات الأمن السودانية للتدخل للسيطرة على الموقف قبل استئناف المباراة من جديد.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: في أعقاب الأحداث المتعلقة بمباراة الجولة السادسة بين الهلال السوداني والأهلي المصري يوم السبت الماضي الأول من فبراير في أم درمان، اجتمعت لجنة الانضباط للاتحاد الافريقي اليوم وقررت اعتماد وتأكيد نتيجة المباراة. خوض الهلال أربع مباريات بمسابقات الأندية خلف أبواب مغلقة مع فرض غرامة قدرها مئة ألف دولار على الفريق السوداني منها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم إدانته بارتكاب مخالفة مماثلة في غضون عام واحد. إيقاف خمسة مباريات بمسابقات الاتحاد للأندية وغرامة قدرها عشرة آلاف دولار على مسؤول الهلال حسن محمد.

وتأهل الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات متأخرا بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي بينما حل الهلال في المركز الثالث بعشر نقاط ليودع البطولة. وستجرى قرعة دور الثمانية الأربعاء في القاهرة بمشاركة الأندية المتأهلة.