الاتحاد المصري يرفض تأجيل قمة الأهلي والزمالك

المصدر: القاهرة - د ب أ

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، ناديي الأهلي والزمالك إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي تحدد لها يوم 24 فبراير الجاري ولن يتم تأجيلها.

وتضمن الإخطار الذي أرسله الاتحاد أن المباراة ستقام باستاد القاهرة بدون حضور الجماهير، ويقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا لكل نادٍ.

وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك طالب بتأجيل لقاء القمة من فبراير إلى أجل غير مسمى بسبب انشغال الفريقين بخوض مباراتيهما في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتلي الأهلي قمة جدول الدوري منفردا برصيد 39 نقطة من 13 مباراة بالعلامة الكاملة، ويواجه الفريق نظيره طلائع الجيش يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويواجه الإسماعيلي في وقت لاحق من اليوم.