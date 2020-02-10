شباب الأهلي يخسر من باختاكور في أوزبكستان

المصدر: طقشند - د ب أ

تعرض فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، للهزيمة في مستهل مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك أمام فريق باختاكور الأوزبكي 1 - 2 ، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للمسابقة.

وتقدم باختاكور في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه ماشير بيوف، قبل أن يدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق بيدرو كوندي في الدقيقة 67.

وعاد باختاكور ليتقدم مجددا بالهدف الثاني عن طريق الصربي رادجان تشيران في الدقيقة 71.

ويتواجد فريقا باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شاهر خودرو الإيراني والهلال السعودي حامل لقب المسابقة.