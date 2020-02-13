عبد الله بن مساعد يكشف عن ملكيته للهلال يونايتد الإماراتي

أعلن الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي، عن تدشين ملكيته لنادي الهلال يونايتد المشارك في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد: نمتلك ثلاثة أندية تعود ملكيتها للمجموعة، ونطمح لزيادة العدد إلى 6 أو 7 موزعة في مختلف أنحاء العالم، ونفكر في الاستثمار بناد عربي قريبا أيضا.

وواصل: نطمح من خلال استثماراتنا الرياضية إلى فتح باب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعب السعودي والإماراتي والعربي بشكل عام، وسنعلن في نادي الهلال يونايتد عن طموحاتنا بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، يوم الخميس، علما بأن نادي الهلال يونايتد ينافس منذ بداية الموسم في بطولة دوري الدرجة الثانية بالإمارات.