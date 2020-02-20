الآسيوي يوقف مهاجم السد القطري لمدة شهرين

أعلن السد القطري يوم الخميس أن الاتحاد الآسيوي أوقف مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح لمدة شهرين ما يعني عن غيابه عن مباراتي العين الإماراتي ذهابا وإيابا في دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة.



وقال السد عبر حسابه على "تويتر" : الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهابا وإيابا. يأتي الإيقاف بسبب هجوم اللاعب على حكم مباراة السد والهلال السعودي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي توج الهلال بلقبها فيما بعد.



وخسر السد 4-1 على أرضه أمام الهلال في ذهاب قبل نهائي النسخة الماضية قبل أن يفوز في الرياض 4-2 لكنه ودع البطولة ليتأهل الهلال للنهائي ويحصد اللقب على حساب أوراوا رد دياموندز الياباني.



ويتصدر السد المجموعة الرابعة في دور المجموعات للنسخة الحالية بأربع نقاط من مباراتين متفوقا بفارق الأهداف عن النصر السعودي وسيواجه العين، متذيل الترتيب بدون نقاط، ذهابا وعودة في الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة. ويحتل سيباهان الإيراني المركز الثالث بثلاث نقاط.