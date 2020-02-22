11 هدفاً في تأهل العين إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

تأهل فريق العين إلى نصف نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات عقب فوزه على نظيره الوصل 6 - 5 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

وتقمص لابا كودجو دور البطولة للعين، بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الثالثة و37، من ركلة جزاء، و73 و85، وأضاف كايو كانيدو هدفين في الدقيقتين 60 و67.

فيما سجل أهداف الوصل ويلتون سواريز في الدقيقة التاسعة وجورج دووبنغ (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و66 وفابيو دي ليما في الدقيقة 55 من ركلة جزاء وعلي صالح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وشهدت المباراة طرد جورج دووبنغ، لاعب الوصل، في الدقيقة 83.

وكان العين قد صعد لهذا الدور عقب فوزه على دبا الحصن 2 - صفر في دور الستة عشر، فيما تأهل الوصل بعد فوزه على خورفكان 1 - صفر في ذات الدور.