إلغاء قمة مصر بعد غياب لاعبي الزمالك عن مباراة الأهلي

ألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة قمة بين الأهلي حامل اللقب وغريمه الزمالك لعدم وصول لاعبي الزمالك إلى أرض استاد القاهرة لخوض المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان من المقرر إقامة المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يوم الاثنين لكن حكم المباراة بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للعبة اتخذ قرارا بتأجيلها لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد المصري للعبة على "تويتر": نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة.

ونزل فريق الأهلي في الثامنة والنصف إلى أرض الملعب منتظرا وصول الزمالك لكنه لم يحضر ووقف الأهلي وطاقم التحكيم الليتواني دقيقة صمت حدادا على وفاة عمرو فهمي الأمين العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) عن 37 عاما بعد صراع مع المرض يوم الأحد.



وبعد مرور 20 دقيقة أعلن حكم المباراة إلغاء اللقاء طبقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم ليعتبر الأهلي فائزا وستعقد لجنة المسابقات اجتماعا من المتوقع أن يتم خلاله اعتماد فوز الأهلي بنقاط المباراة الثلاث.



وسيرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة المسابقة من 16 مباراة بينما سيتجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الثالث. وتنص لوائح اتحاد الكرة على خصم ست نقاط من رصيد الزمالك في نهاية المسابقة عقوبة على الانسحاب.