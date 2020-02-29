طواف الإمارات للدراجات: خلو 167 مشاركاً من فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أبوظبي إن الفحوص التي خضع 167 مشاركا في طواف الإمارات للدراجات أثبتت خلوهم من فيروس كورونا بعد مخاوف من تعرضهم للعدوى بسبب وجود حالتي إصابة لمواطنين إيطاليين.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي يوم الخميس إنه نتيجة لذلك تم إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات يوم الجمعة إن حالتي الإصابة بالفيروس كانتا في صفوف طاقم أحد الفرق المشاركة في السباق الذي اجتذب الكثير من أبرز المتنافسين.

وقالت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة "لا تزال السلطات الصحية تراقب الوضع الصحي.. حرصا على سلامة الجميع" مؤكدة أنها ستكشف عن بقية نتائج الفحوص قريبا.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب فيروس كورونا في تأجيل وإلغاء العديد من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم.