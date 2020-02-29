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وفاة لاعب مصري في السودان بعد اشتعال النيران بغرفته

المصدر: الخرطوم - د ب أ
محمد العيسوي فارق الحياة يوم السبت
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توفي المصري محمد هيثم العيسوي لاعب نادي مريخ الفاشر السوداني لكرة القدم يوم السبت إثر حادث أليم.

وذكرت تقارير صحفية أن النيران اشتعلت في فندق إقامة مريخ الفاشر فحاول اللاعب المصري أن يقفز من نافذة غرفته لكنه تعرض لإصابة بالغة في الرأس أودت بحياته بعد نقله للمستشفى.

من جانبه أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي لنعي اللاعب وكتب: "نعى مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم اللاعب محمد العيسوي المصري الجنسية الذي حدثت وفاته صباح السبت كما تمتد تعازي مجلس الإدارة إلى الإخوة في نادي مريخ الفاشر أحد الأندية المنافسة بالدوري الممتاز".

كلمات دالّة

#محمد_العيسوي, #السودان
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