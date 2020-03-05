عقوبات قاسية من "كاف" ضد الترجي التونسي

المصدر: القاهرة - أ ف ب

فرضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات قاسية على نادي الترجي التونسي حامل اللقب في العامين الأخيرين ومدربه معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي وقائده خليل شمام، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته مع مضيفه الزمالك المصري في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا أكد فيه معاقبة الشعباني وتراوي وشمام وجماهير نادي "باب سويقة" على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 بين الزمالك (مصر) والترجي الرياضي التونسي (تونس)، التي أقيمت يوم الجمعة 28 فبراير 2020 في القاهرة.

وأضاف أن اللجنة التأديبية التابعة للكاف بناء على المواد 82 و83.1 و83.2 و129 و131 من القانون التأديبي قررت إيقاف الشعباني أربع مباريات مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني واستخدامه كلمات مهينة لحكام المباراة.

وتابع: تم فرض عقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات على مساعد مدرب الترجي مجدي تراوي مع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني تجاه حكام المباراة واستخدامه كلمات وتهديدات عدوانية.

وأردف قائلا: كما تم إيقاف لاعب الترجي صاحب الرقم 12 خليل شمام لمدة ست مباريات وغرامة قدرها 40 ألف دولار لاستخدامه كلمات مهينة والبصق على حكام المباراة.

كما تم فرض عقوبة الإيقاف لأربع مباريات مع غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار على اللاعب صاحب الرقم 18 (الجزائري) عبد الرؤوف بن غيث لاستخدامه كلمات عدوانية بحق حكام المباراة.

وفرض الاتحاد القاري غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار على النادي بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية. ومنح الاتحاد القاري الترجي مهلة ثلاثة أيام للاستئناف و60 يوما لدفع الغرامات.

وتشكل العقوبات ضربة قوية للترجي الذي يستعد لاستضافة الزمالك إيابا يوم الجمعة.

وكان الترجي البادئ بالتسجيل عبر بن غيث في الدقيقة 27، ورد الزمالك بثلاثية للمغربيين محمد او ناجم (31) وبنشرقي (71) ومحمود علاء (90+4 من ركلة جزاء).