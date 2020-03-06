الاتحاد الجزائري يكرم مجاني في مواجهة زيمبابوي

سيحظى مدافع الجزائر كارل مجاني بتكريم خاص خلال مواجهة زيمبابوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021 في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن قرر الاعتزال دوليا.

وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه يوم الجمعة أن مجاني، الذي لعب لعدة أندية في فرنسا وإسبانيا وتركيا، سيعطي ضربة البداية في اللقاء في استاد مصطفى تشاكر بالبليدة يوم 26 مارس الجاري.

كما سينظم الاتحاد حفل عشاء على شرف مجاني الذي خاض 62 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في كأس العالم 2010 و2014.

وذكر الاتحاد الجزائري أن المباراة ستقام في نفس مكانها رغم ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة البليدة.

وتتصدر الجزائر حاملة اللقب مجموعتها بالتصفيات بست نقاط من مباراتين مقابل أربع نقاط لزيمبابوي في المركز الثاني.