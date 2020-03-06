مدرب الأهلي المصري: هدفنا تحقيق دوري أبطال إفريقيا

أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية الفريق للمباراة المقررة أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي السبت على ملعب "لوكاس موريبي" في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن اللقب هو هدف الأهلي في البطولة.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة في استاد لوكاس موريبي: مباراة الفريقين الموسم الماضي أصبحت من الماضي، وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية. في القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صن داونز، ولكن هذا لا يعني تأهلنا في البطولة.

وكان صن داونز قد أطاح بالأهلي من دور الثمانية في نسخة الموسم الماضي من البطولة نفسها، حيث فاز صن داونز 5 - صفر ذهابا ثم خسر إيابا في مصر صفر - 1 .

وأضاف فايلر أن نتيجة الموسم الماضي كانت ثقيلة، ومباراة الفريقين ستكون متكافئة، والأهلي أدى ما عليه في مباراة الذهاب في القاهرة وحقق الفوز بهدفين، ولكن النتيجة غير مطمئنة وعلى الفريق أن يحسم تأهله من جنوب إفريقيا.

وقال فايلر: قبل أي شيء، هدفنا الأساسي أن نحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، ونسعى إلى ذلك بكل قوة. والبطولة بشكل عام قوية وتضم أفضل فرق في القارة.

وأشار فايلر إلى أنه لا ينشغل بما يجرى تداوله في الإعلام داخل جنوب إفريقيا، أو أي تصريحات تصدر من داخل صن داونز، وتركيزه فقط مع فريقه وتجهيزه لمباراة يوم السبت.

وأشاد فايلر بالأجواء في جنوب أفريقيا، وأكد عدم وجود أي مشكلة للفريق فيما يتعلق بحالة الطقس، خاصة أن الأهلي جاء مبكرا من أجل التأقلم مع الأجواء في بريتوريا.