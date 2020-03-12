الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلق أنشطته

المصدر: عمان - أ ف ب

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم الخميس تعليق كافة أنشطته الرياضية، لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقائي، في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا المتجدد.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار أن القرار يشمل تعليق كافة الأنشطة، جميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة اللعبة كافة.

وأشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني إلى استمرار أعماله الإدارية اليومية في مقره، خلال فترة توقف البطولات، متابعا في الوقت ذاته كافة التقارير والتعليمات والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، والجهات الرسمية أصحاب العلاقة، آخذا بعين الاعتبار أيضا، توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقراراتهما الرامية نحو تأجيل كافة النشاطات الحالية.

كما أوصي الاتحاد كافة أندية كرة القدم بتأجيل تدريباتها ومبارياتها الودية، لمختلف الفئات، خلال فترة تعليق النشاط.