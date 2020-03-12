كورونا تربك خطط منتخب السودان قبل ملاقاة غانا

بات مصير عمار طيفور، لاعب المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، والمحترف في إيطاليا، مجهولا، بعدما أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء قرارا بمنع دخول القادمين من الدول الموبوءة، ومن ضمنها إيطاليا.

ووصل عمار طيفور إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الخميس، من أجل الانضمام إلى قائمة "صقور الجديان" استعدادا لمواجهة غانا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 يومي 27 و 31 مارس الجاري.

ويلعب عمار طيفور "22 عاما" في صفوف نادي باستيا الإيطالي "درجة رابعة"، وهو أحد ثلاثة محترفين في الخارج تم ضمهم إلى قائمة المنتخب السوداني.

وفور انتشار صور وصوله إلى الخرطوم، استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان من عدم وضع اللاعب في الحجر الصحي وعزله، خاصة أنه جاء من إيطاليا التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وعقب وصوله، أصدر وزير مجلس الوزراء السوداني، عدة قرارات، من ضمنها العمل على منع دخول القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا، وتم تحديد إيطاليا من ضمن تلك الدول.

يشار إلى أن التقارير الصحافية السودانية، كانت قد لفتت في وقت سابق إلى أن عمار طيفور من الممكن ألا تسمح له السلطات الغانية بالدخول إلى أراضيها بالنظر إلى تفشي كورونا في إيطاليا.