تعليق منافسات كرة القدم المصرية 15 يوماً بسبب كورونا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت تعليق كافة أنشطة اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال الاتحاد في بيان: بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قرر الاتحاد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد قد قرر في وقت سابق إقامة كافة مباريات مسابقاته المختلفة بدون جماهير في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.