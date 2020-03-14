شباب الأهلي يحقق فوزه الأول بعد رحيل أروابارينا

حقق شباب الأهلي دبي متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الانتصار في أول مباراة يخوضها بعد رحيل مدربه السابق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بفوزه 5-2 على مستضيفه عجمان يوم الجمعة.

وأعلن شباب الأهلي بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي رحيل مدربه الأرجنتيني بعد الحصول على خمس نقاط في آخر أربع مباريات من بينها التعادل مع الفجيرة متذيل الترتيب.

وقاد الإسباني جيرارد زراغوسا مدرب فريق تحت 21 عاما مباراة اليوم، وسيستمر لنهاية الموسم، ليحقق الفريق فوزا كبيرا ويوسع الفارق في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

ويتقدم شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن العين صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراة قمة خارج أرضه أمام الجزيرة يوم السبت. وتجمد رصيد عجمان عند 18 نقطة في المركز العاشر بعد تلقيه الخسارة التاسعة في 19 مباراة.

وافتتح المهاجم المخضرم أحمد خليل خماسية شباب الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ليوناردو الذي ضاعف النتيجة من ضربة رأس بعدها بعشر دقائق.

وقلص وليام أوسو الفارق بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من مدى قريب. وأدرك فاندر فييرا التعادل لعجمان في الدقيقة 64 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو. وجعل فيدريكو كارتابيا النتيجة 3-2 لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 76 احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو وطرد على إثرها فييرا ليستكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين. وسجل محمد سبيل مدافع عجمان الهدف الرابع لشباب الأهلي دبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83 قبل أن يختتم خليل الأهداف الخمسة بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل غلوبير ليما هدف الفوز 1-صفر للنصر على خورفكان بضربة رأس في الدقيقة 64. وألغى الحكم هدفا للنصر قبل هدف ليما بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.

وارتفع رصيد النصر إلى 31 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز 12 متقدما بفارق نقاط عن الفجيرة متذيل الترتيب.

وفي مباراة أخرى سجل البرازيلي فابيو دي ليما ثنائية في فوز الوصل خارج أرضه 3-2 على حتا. وبات رصيد الوصل 29 نقطة في المركز الثامن بينما ظل حتا في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.