إيقاف الدوري التونسي بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الاثنين إيقاف جميع المباريات إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تم رسميا تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

وأقيمت يوم الأحد مباريات دور الستة عشر لكأس تونس وكان من المقرر أن تقام منافسات الجولة 17 للدوري في نهاية الأسبوع الجاري. وكانت تونس علقت في وقت سابق استضافة المسابقات الدولية والقارية والإقليمية الرسمية والودية كما علق مسؤولو كرة السلة وكرة اليد مباريات المسابقتين.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 20 شخصا.