إيقاف النشاط الرياضي في السودان بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة السودانية، يوم الثلاثاء، إيقاف جميع المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم إلى حين إشعار آخر، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان صحافي: بعد التشاور الذي تم خلال الساعات الماضية والتواصل المستمر مع وزير الصحة الإتحادي، تقرر إيقاف كل المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة المجتمع.

وأضاف البيان: ستظل الوزارة في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة التطورات لإتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات.