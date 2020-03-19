الاتحاد المصري يخفف عقوبة كهربا وعاشور

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، تقليص العقوبة الموقعة على كل من محمود عبد المنعم (كهربا) و إمام عاشور، لاعبي فريقي الزمالك و الأهلي على الترتيب ، عقب الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذي أٌقيم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في فبراير الماضي.

وذكرت لجنة الاستئناف في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللجنة قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من كهربا وعاشور، لتصبح إيقاف لعشر مباريات بدلا من الإيقاف حتى نهاية الموسم.

كما قررت اللجنة تعديل عقوبة أحمد زاهر إداري الزمالك، والذي كان تقرر إيقافه حتى نهاية الموسم، لتصبح عقوبة الإيقاف 12 مباراة هي البديلة.

وكانت اللجنة قررت إيقاف محمود عبد المنعم (كهربا) وإمام عاشور وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة ثماني مباريات ، وزميله عبد الله جمعة لمدة ثلاث مباريات، وإيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريم كلا الناديين مبلغ 100 ألف جنيه مصري بسبب سوء السلوك والمشادات بين اللاعبين الذين شملتهم العقوبات.

كان الزمالك فاز بكأس السوبر المصري الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في فبراير الماضي على الأهلي، بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.