عاشور يرفض الاعتزال في الأهلي ويفضل الرحيل

تمسك حسام عاشور قائد الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالبقاء في الملاعب رغم قرار لجنة التخطيط في النادي بعدم استمراره بداعي أنه لم يعد ضمن خيارات المدرب رينيه فايلر في الفترة المقبلة.

واجتمعت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح يوم الجمعة مع عاشور لتبلغه بأنه لم يعد ضمن الخيارات الفنية للمدرب السويسري التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وبات عمرو السولية والمالي اليو ديانغ من العناصر الأساسية في مركز لاعب الوسط المدافع التي يعتمد عليها فايلر ليقل اعتماده بشكل كبير على عاشور الذي بات حبيسا لمقاعد البدلاء.

وأشار موقع النادي على الإنترنت إلى أن عاشور عبر عن تقديره لوجهة نظر اللجنة ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب. وأمهلت اللجنة قائد الأهلي الفرصة الكافية للتفكير قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالاعتزال في الأهلي أو الرحيل ومواصلة مسيرته في أي مكان اخر.

وتوج عاشور البالغ عمره 34 عاما بلقب الدوري المصري 12 مرة في تاريخه ليصل إجمالي بطولاته مع الأهلي إلى 34 بطولة متنوعة بين محلية وقارية.

وقال عاشور في تصريحات سابقة إن طموحه ليس له حدود ويسعى لأن يكون أكثر لاعبي العالم فوزا بالبطولات بعد حصوله على 34 بطولة ولم يعد يفصله عن هذا الانجاز سوى عدد محدود من الألقاب.

وأشادت اللجنة، التي تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد علي (بيبو) بحضور وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، بقيمة عاشور ومكانته الكبيرة في الفريق وشرحت له موقف النادي بالكامل.

وأكدت اللجنة أن الأهلي لا يتمنى أن ينهي عاشور مسيرته خارج النادي الذي يفكر في استثنائه من عدم إقامة مباريات اعتزال للاعبيه بتنظيم مباراة تليق باسمه وتاريخه تحقق عائدا ماليا له.

واقترحت اللجنة كذلك تحمل النادي كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة في أوروبا لتأهيله فنيا أو إداريا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.