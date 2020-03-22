تمديد إيقاف الدوري الكويتي حتى أغسطس بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم الأحد أنه سيواصل تعليق أنشطته إلى نهاية أغسطس بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الكويتي أعلن في 24 فبراير تعليق أنشطته لمدة أسبوعين بسبب تفشي الفيروس، ثم عاد في التاسع من مارس ليعلق النشاط حتى إشعار آخر، وقال الاتحاد الكويتي في بيان: أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر شهر أغسطس المقبل وذلك في ضوء استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فيروس كورونا، والباب مفتوح أمام كافة السيناريوهات وفقا للتطورات وما تحمله الأيام القادمة في الحرب التي تخوضها الكويت والعالم أجمع ضد وباء كورونا.

وأكد الاتحاد الكويتي أن صحة الرياضيين هي أولويته القصوى في هذه المرحلة وأن كرة القدم وسيلة وليست غاية وتبقى حياة وصحة الرياضيين فوق كل اعتبار.