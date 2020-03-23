الاتحاد الإماراتي يؤكد استمرار إيقاف نشاط كرة القدم

أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين، على استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في كافة أنحاء البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر الاتحاد في بيان له، يوم الاثنين، أن مجلس إداراته سيقيم الوضع بعد انتهاء المدة المحددة لإيقاف المسابقات، حيث كان قرر ذلك في يوم 15 من مارس الجاري ولمدة أربعة أسابيع.

وناشد البيان جميع الأندية الإماراتية بضرورة الالتزام بالقرار الصادر من الاتحاد، مؤكدا أن ذلك القرار يشمل كل البطولات التي ينظمها الاتحاد ورابطة اللاعبين المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية واللجان المختلفة به.