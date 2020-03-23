الاتحاد البحريني يعلق أنشطته حتى يوليو

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم الاثنين تمديد تعليق المباريات المحلية حتى منتصف يوليو المقبل، في إطار تجميد النشاطات الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان: عدد من الخيارات تم وضعها على طاولة الدراسة والمناقشة بين جميع الأطراف المعنية، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ويمكن الاتحاد من تسيير مسابقاته بناءً على المستجدات الطارئة على الوضع الراهن لفيروس كورونا.

وأضاف: في هذا الإطار، فإن الاتحاد البحريني لكرة القدم درس جملة من الخيارات المتاحة لاستكمال البرنامج الزمني لكافة مسابقات الموسم الرياضي 2019-2020 في حال تطور الأوضاع الراهنة إلى الأفضل وتحسن الحالة الصحية العامة، مع الوضع في الاعتبار الارتباطات والاستحقاقات المتعلقة بمشاركات المنتخبات الوطنية على مختلف فئاتها.

وتابع :اتجه الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى استمرار تعليق مسابقات الموسم 2019-2020 حتى شهر يوليو المقبل، إذ سيتم استئناف المنافسات بدءًا من النصف الثاني لشهر يوليو 2020، على أن يختتم الموسم في الأسبوع الثالث من أغسطس 2020.

وأوضح الاتحاد انه سيبلغ الأندية قبل وقت مناسب من تأكيد موعد استئناف المنافسات لإعداد لاعبيها على المستويين الفني والبدني، مشددا على ان ما تقدم يبقى مرتبطًا بالوضع الصحي العام ووفقًا لتوجيهات الجهات المختصة في هذا الشأن.