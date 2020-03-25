الاتحاد التونسي يدعم الأندية مالياً لتجاوز أزمة كورونا

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم صرف مبالغ مالية للأندية لمساعدتها عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: مساهمة من الاتحاد في مساعدة الأندية على مجابهة بعض المصاريف على إثر إيقاف النشاط الرياضي قرر المكتب الجامعي صرف مليون دينار (344 ألف دولار) كمقدم لمختلف الأندية على حساب عائداتها من الاتحاد.

وكانت أغلب الأندية التونسية تعاني بالفعل من أزمات مالية بسبب تراجع إيراداتها وضعف حضور المشجعين منذ انتفاضة شعبية في 2011.

وقرر الاتحاد التونسي قبل حوالي أسبوعين، إيقاف جميع المباريات إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت تونس حجرا صحيا عاما في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي أصاب 114 شخصا في البلاد وقتل الآلاف حول العالم.

ويتصدر الترجي الدوري التونسي برصيد 44 نقطة، ويتفوق بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد خوض 16 مباراة.