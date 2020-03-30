الاتحاد الإماراتي يعرض مرافقه لمواجهة كورونا

المصدر: دبي - د ب أ

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إتاحة كافة المرافق الخاصة به في إمارة دبي تحت تصرف الجهات المختصة بالبلاد، في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن المرافق تشمل المنطقة الطبية المجهزة بالعيادات المختلفة ومنطقة استقبال وقاعة انتظار وصيدلية وصالة رياضية تضم أحدث معدات التدريب.

وتشمل مرافق الاتحاد بدبي أيضا فندقا خاصا يحتوي على 32 غرفة فندقية مجهزة وقاعة اجتماعات كبرى وأخرى لتناول الوجبات إلى جانب 12 غرفة مؤثثة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد إن القرار يأتي استكمالا للمبادرات التي يقوم بها الاتحاد للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإماراتي قرر إيقاف كافة الأنشطة والمسابقات الكروية لكافة الفئات إلى أجل غير مسمى.