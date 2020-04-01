فتحي يرفض الأهلي المصري ويطلب الرحيل

أبلغ أحمد فتحي لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء ناديه برفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وأمهل الأهلي فتحي "35 عاما" يومين فقط لاتخاذ قراره بشأن تجديد عقده الحالي مع النادي لمدة عامين أو الرحيل.



وقال موقع النادي على الإنترنت: أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.



وقالت مصادر مقربة من اللاعب إنه سينتقل إلى بيراميدز المنافس بالدوري المصري.



وأشارت المصادر إلى أن فتحي وقع عقدا مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم دون ذكر التفاصيل المالية.



وعرض الأهلي على فتحي تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه (نحو697 ألف دولارا) في الموسم الواحد وهو ما رفضه اللاعب.