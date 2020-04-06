الاتحاد الإماراتي يقيل مدرب المنتخب يوفانوفيتش

أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم الاثنين، عقد إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الأول، والذي لم يشرف على أي مباراة للمنتخب.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان: جاء القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة.

وكان يوفانوفيتش تولى مهام تدريب المنتخب في أواخر شهر ديسمبر الماضي في عقد لمدة ستة أشهر، وذلك لقيادة المنتخب في مبارياته المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت من المقرر أن تقام شهري مارس الماضي ويونيو المقبل قبل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الصحية الراهنة التي يمر بها العالم بانتشار فيروس كورونا المستجد .