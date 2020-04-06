هاني أبوريدة: مصر قادرة على استضافة مونديال 2030

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم اقتراب مصر من التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" يوم الاثنين: مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأضاف: الدور سوف يأتي علينا قريبا داخل اجتماعات الاتحاد الدولي، ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي في تنظيم كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأوضح: كل شيء كان مبهرا لدرجة المعجزة، الاستادات وتجهيزها بالسرعة الرهيبة في وقت قليل جدا، التنظيم الرائع نفسه، الأمان في كل المدن والملاعب للجماهير من كل الجنسيات، وحفلة قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات.

وأنهى: البطولة تم تصنيفها أنها أنجح كأس أمم إفريقية في التاريخ.