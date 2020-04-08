الاتحاد المصري: الدوري لن يعود قبل نهاية أبريل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء أن المسابقات المحلية لن تعود إلى الحياة قبل نهاية الشهر الجاري في ظل محاولات احتواء انتشار فيروس كورونا.



وقال الاتحاد: بناء على القرارات الصدارة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد مد تعليق نشاط اللعبة من 15 أبريل لمدة 15 يوما أخرى.



وأضاف البيان بصفحة الاتحاد المصري على "فيسبوك" : يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.



ويأتي هذ الإعلان بعدما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل .



وحتى الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1450 حالة إصابة مقابل وفاة 94 شخصا.



ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني وله 33 نقطة من 18 مباراة. وأقيمت آخر مباراة في الدوري الممتاز في 11 مارس.