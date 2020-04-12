إيقاف أنشطة كرة القدم في الإمارات حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأحد إيقاف كافة أنشطته الرياضية، ومن بينها الدوري المحلي، حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان الاتحاد قد أوقف النشاط في 15 مارس لأربعة أسابيع، وقرر يوم الأحد تمديده لأجل غير مسمى بعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة.

وأكد الاتحاد أن قرار إيقاف النشاط الرياضي يشمل المنتخبات الوطنية، ودوري الخليج العربي الذي يتصدره شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن العين بعد إقامة 19 مرحلة من أصل 26، ومسابقة الكأس الذي تأهل العين والظفرة إلى مباراتها النهائية، ودوري الدرجة الثانية.

وأجاز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية موقتة لكافة اللاعبين والمدربين تشمل تأجيل تقليص رواتبهم لفترة معينة من تاريخ 15 مارس 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي.

وتابع : بخصوص اللاعبين والمدربين المواطنين أجاز مجلس الإدارة للأندية القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري ولمدة موقتة بما لا تزيد عن 40 في المئة على أن لا يقل الراتب الأدنى للاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة ، أما بخصوص لاعبي ومدربي أندية الدرجة الأولى تكون نسبة الاقتطاع الموقتة من الراتب لا تزيد عن 40 في المئة على أن لا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي.

أما بخصوص اللاعبين والمدربين الأجانب فانه يتم تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقواعده التنظيمية كون القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمة أمام اللجان القضائية والتحكيمية في "فيفا".

في المقابل، ألغى الاتحاد الإماراتي للعبة جميع أنشطة الفئات العمرية للموسم الحالي إضافة إلى دوري السيدات.