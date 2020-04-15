حل مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي

أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، قرارا بحل مجلس إدارة نادي الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقال النادي في حسابه على "تويتر ": حاكم الشارقة يصدر قرارا إداريا بحل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وتكليف علي سالم بن عبد الرحمن المدفع بتشكيل ورئاسة مجلس إدارة النادي في دورته الجديدة على أن يصدر قرار إداري لاحق بتشكيل مجلس الإدارة.

وأضاف النادي أن المدفع رئيس مجلس الإدارة الجديد سيصدر بيانا في وقت لاحق للمركز الإعلامي للنادي بعد توليه مهام منصبه.

وتوج الشارقة بلقب الدوري الموسم الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاما. وحسم الشارقة اللقب للمرة السادسة في تاريخه قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأصبح عبد العزيز العنبري أول مدرب إماراتي يحصد لقب دوري المحترفين بعد مسيرة رائعة شهدت هزيمة واحدة في 25 مباراة الموسم الماضي.

ويحتل الشارقة المركز الرابع في ترتيب الدوري للموسم الحالي قبل سبع جولات على النهاية.

وقرر الاتحاد الإماراتي للعبة يوم الأحد الماضي، تمديد تعليق أنشطة اللعبة في البلاد حتى إشعار آخر في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.