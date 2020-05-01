الاتحاد الجزائري يعلن عن خطة استئناف مسابقاته

أقر اتحاد الكرة الجزائري خلال اجتماعه مساء يوم الخميس خطة لاستئناف بعض بطولات موسم 2019 - 2020، مقابل إنهاء بطولات أخرى تخص دوريات الرديف والسيدات والفئات العمرية والصالات.

وذكر الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي يوم الجمعة، أن رئيس رابطة دوري المحترفين عبد الكريم مدوار، قدم خلال الاجتماع خطة طريق تشير إلى استئناف دوري المحترفين بعد نهاية الحجر الصحي من خلال تمكين الأندية من فترة تحضير تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع، ثم استكمال ما تبقى من مباريات على مدار 8 أسابيع.

وأوضح ذات المصدر أن اللاعبين سيستفيدون من راحة تامة لمدة أسبوع ثم استئناف فترة الاعداد لمدة شهر قبل انطلاق الموسم الجديد في تاريخ سيتم تحديده لاحقا.

وأشار المصدر إلى أن دوري الهواة ودوري رابطة ما بين الجهات (أكابر)، سيتم استئنافهما حسب نفس البروتوكول والمعايير السالفة الذكر.

ونبه الاتحاد الجزائري إلى أن قرار استئناف الدوري في حضور الجمهور أو بدونه سيكون مرتبطا بقرار السلطات العمومية والإجراءات المرتبطة بإنهاء الحجر الصحي، بخلاف التدريبات التي ستستأنف في غياب الجماهير.

كما قرر الاتحاد الجزائري انهاء البطولات الولائية التي توج فيها أصحاب المراكز الأولى باللقب قبل الأوان، مع الزام بقية البطولات بلعب دورة اللقب لتحديد الأبطال.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الجزائري استكمال منافسة كأس الجزائر للأكابر موازاة مع استئناف الدوري، على ان تستكمل هذه المنافسة عند السيدات والفئات العمرية الأخرى خلال فترة التحضير التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.