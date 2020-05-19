الدوري الكويتي ينتظر قرار وزارة الصحة قبل "الاستئناف"

أعلن أحمد عقله نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن استئناف النشاط الرياضي في 11 سبتمبر المقبل ينتظر موافقة وزارة الصحة.



وأضاف عقله في تصريحات أبرزها حساب الاتحاد الكويتي للعبة على "تويتر" عقب اجتماع مع الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية بمشاركة الاتحادات الرياضية، أن اعتماد موعد استئناف النشاط الرياضي مرهون بموافقة وزارة الصحة.



وزاد نائب الرئيس: انطلقت الاستعدادات عمليا بالفعل، فمنتخبات كرة القدم النسائية تعمل عن بُعد وبدأت التدريبات بالفعل وينطبق الأمر ذاته على كرة القدم داخل القاعات والكرة الشاطئية. ويقيم حكام اللعبة محاضرات مستمرة استعدادا لاستئناف الموسم.



ومن المتوقع أن يتم استئناف النشاط بمباراة مؤجلة بين الكويت والنصر في الدوري الممتاز وبعد ذلك سيتبقى أربع جولات على النهاية.